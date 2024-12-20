ФНС закрыла компанию Андрея Макаревича и Рубена Апресяна
Mash: ФНС закрыла компанию «Философия ненасилия» музыканта Андрея Макаревича
Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла компанию, которую открыл создатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич*. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Речь идет о ООО «Философия ненасилия»**. Компанию зарегистрировали в январе прошлого года. Фирма должна была заниматься производством фильмов, издательской и рекламной деятельностью, вести теле- и радиовещание, а также выполнять функции информационной службы.
Генеральным директором компании был философ Рубен Апресян*. Именно в его квартире и была зарегистрирована «Философия ненасилия»**. Сообщается, что иноагенты хотели проводить лекции и тематические встречи для рассказов о «бархатной революции».
По данным Mash, компания Апресяна* и Макаревича* не проявляла активности с момента создания, поэтому после проверки налоговой ее решили закрыть.
Ранее у Андрея Макаревича* обнаружили около 70 объектов недвижимости в России. В сентябре 2024 года музыкант требовал исключить его из списка иностранных агентов. Суд его жалобу отклонил.
*Внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
**Внесена Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иноагента.