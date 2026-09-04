Финский военкор Хейсканен заявил, что не заметил влияния санкций в Крыму

Финский общественник и военный корреспондент Кости Хейсканен побывал в Крыму и не заметил там влияния западных санкций. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Никаких санкций я на себе не почувствовал будучи в Симферополе, Ялте, Алуште. Тем более тут даже есть импорт пива из различных регионов Европы», — отметил журналист.

Также Хейсканен заметил на строительных площадках республики европейскую технику, в том числе шведского концерна Volvo.

Военкор отправился на полуостров с ознакомительным визитом. Последний раз он был здесь 22 года назад.

Ранее председатель общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко заявил, что все больше жителей Финляндии хотят открытия границы с Россией. Однако есть и те, кто поддался пропаганде о «российской угрозе».