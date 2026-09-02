Финны захотели открытия границы с Россией

Общественник Варвикко: в Финляндии все больше хотят открытия границы с РФ

Все больше жителей Финляндии хотят открытия границы с Россией, но местные власти не желают рассматривать этот вопрос. Об этом РИА «Новости» заявил председатель общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.

«Все больше граждан и экспертов считают, что границу следует открыть хотя бы в экспериментальном порядке, например на одном пограничном пункте», — отметил он.

По его словам, часть финнов не поддерживает открытие границы, так как власти и средства массовой информации убедили их в «российской угрозе».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб назвал безосновательными заявления о нападении России на страны НАТО.