Финалисты «Большой перемены» поблагодарили Путина традиционным девизом

«Владимир Владимирович, у нас есть „большепеременовская“ традиция, без которой мы не можем вас отпустить. Итак, друзья, по нашему!» — объявил ведущий церемонии.

Весь зал хором проскандировал девиз: «Спасибо — для нас это не просто слово, мы обязательно встретимся снова!»

Выступая перед участниками конкурса, Путин назвал их креативной молодежью, которая ищет себя и задумывается о будущем, и пожелал ребятам успехов. В личном общении с одним из финалистов, юным борцом, президент поделился, что главной победой для человека считает преодоление самого себя.