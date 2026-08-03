Путин рассказал юному борцу, что считает самой большой победой

Путин: самая большая победа — когда преодолеваешь самого себя

Главная победа человека в преодолении самого себя, рассказал президент России Владимир Путин участникам конкурса всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главная победа человека в преодолении самого себя, рассказал президент России Владимир Путин участникам конкурса всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Один из школьников рассказал главе государства, что так же, как он, занимается дзюдо и самбо. Он попросил поделиться, как президент настраивает себя на успех и что считает победой.

«Победа — это когда ты преодолеваешь самого себя. Вот это самая большая победа», — ответил Путин.

Ранее российский лидер прилетел в Красноярск на церемонию закрытия конкурса «Большая перемена», проходившего по 12 направлениям — от технологий и науки до искусства и творчества. Финал состоялся в кампусе Сибирского федерального университета.