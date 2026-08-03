Президент России прилетел в Красноярск
Президент России Владимир Путин прилетел в Красноярск 3 августа, сообщил ТАСС. Глава государства примет участие в церемонии закрытия конкурса «Большая перемена».
Финал «Большой перемены» проходит в кампусе Сибирского федерального университета. В конкурсе предусмотрено 12 направлений – от технологий и науки до искусства и творчества.
Президент назвал участников креативной молодежью, которая ищет себя и задумывается о будущем. Глава государства пожелал ребятам успехов, а также отметил, что очень рад всех видеть.
Недавно Владимир Путин рассказал о строительстве ВСМ между Петербургом и Москвой. Он подчеркнул, что работы идут полным ходом.