Президент России прилетел в Красноярск

Финал «Большой перемены» проходит в кампусе Сибирского федерального университета. В конкурсе предусмотрено 12 направлений – от технологий и науки до искусства и творчества.

Президент назвал участников креативной молодежью, которая ищет себя и задумывается о будущем. Глава государства пожелал ребятам успехов, а также отметил, что очень рад всех видеть.

Недавно Владимир Путин рассказал о строительстве ВСМ между Петербургом и Москвой. Он подчеркнул, что работы идут полным ходом.