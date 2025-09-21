Финал Интервидения-2025 завершился, жюри выставляет оценки

Финал Интервидения завершился. Все участники международного музыкального конкурса выступили и теперь ожидают оценок жюри.

Финальное шоу конкурса проходило на концертной площадке «Live Арена» в Москве. Жюри уже приступило к выставлению оценок.

В финале Интервидения участвовали представители 23 стран.

Ранее член жюри конкурса Игорь Матвиенко рассказал, что главным критерием оценки для него будет то, удалось ли участнику отразить культуру своей страны.

Не обошлось без скандала. Участница, которая должна была представлять США, снялась с конкурса под давлением правительства Австралии. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что организаторы не гонятся за каким-то политическим эффектом, а хотят, чтобы каждая личность могла реализовывать свою идентичность через свободные контакты и прикосновения к духовным ценностям друг друга.