Американская певица и продюсер Vassy, которая должна была представить США на международном музыкальном конкурсе Интервидение, не смогла выйти на сцену. Как сообщили организаторы на официальном сайте , решение связано с «беспрецедентным политическим давлением» со стороны правительства Австралии, гражданкой которой артистка также является.

По данным конкурса, 20 сентября австралийские власти направили в адрес певицы официальную ноту. В Интервидении выразили сожаление по поводу сложившейся ситуации, но подчеркнули, что США остаются полноправным участником: страну в составе международного жюри представит вокалист группы Deep Purple.

Организаторы отметили, что конкурс сохраняет принципы открытости и культурного обмена, оставаясь вне политики. Зампред Наблюдательного совета Сергей Лавров заявил, что главная цель Интервидения — это уважение к личности и свободные контакты, основанные на культурном взаимообогащении.

Ранее президент России Владимир Путин направил видеоприветствие участникам и зрителям международного музыкального конкурса.