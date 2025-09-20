Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в Интервидении

Организаторы Интервидения не стремятся к политическим результатам, а хотят, чтобы каждая личность могла реализовывать свою идентичность через свободные контакты. Об этом заявил глава МИД России и глава Наблюдательного совета конкурса Сергей Лавров в связи с неучастием американской певицы Vassy. Его слова привели на сайте международного музыкального состязания.

«Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Vassy, гражданка США и Австралии, не смогла выйти на сцену финала «Интервидения» из-за давления со стороны австралийских властей. По информации организаторов, правительство страны направило артистке официальную ноту 20 сентября. США при этом сохранили участие в конкурсе: страну представляет в составе международного жюри экс-вокалист группы Deep Purple.

Выступающий от России Ярослав Дронов (Шаман) ранее заявил, что по законам гостеприимства не претендует на победу и попросил жюри не оценивать его номер.