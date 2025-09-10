Фильм «Кремлевский волшебник» захотели показать в России
Фильм «Кремлевский волшебник» с британским актером Джудом Лоу в роли президента Владимира Путина могут показать в России. Об этом сообщило РИА «Новости».
К премьере картины готовятся сразу несколько кинотеатров. Дата выхода в прокат пока не уточняется.
Премьера фильма состоялась 31 августа на 82-м Венецианском кинофестивале. Представил кинокартину французский режиссер Оливье Ассайас, съемки проходили в Латвии.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле нормально относятся к использованию образа российского президента за рубежом. Он объяснял, что Путин остается одним из самых успешных и опытных мировых политиков. Сам Путин после рабочей поездки в Китай признался, что пока не видел фильм и ничего не слышал о нем.
В январе–феврале «Кремлевский волшебник» выйдет на мировых площадках.