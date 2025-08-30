Сегодня 10:00 Странные источники и неточные факты «Кремлевского волшебника». Что Запад опять нафантазировал о Путине? Фильм с Джудом Лоу в роли Путина покажут на фестивале в Венеции 31 августа 0 0 0 Фото: Источник фото: Кинопоиск/ кадр из фильма Культура

Британский актер Джуд Лоу решил собрать в своей фильмографии всех киношных колдунов. В 2016 году он впервые исполнил роль Дамблдора из фантастической вселенной книг о Гарри Поттере, а теперь в его карьере возник политический триллер «Кремлевский волшебник». Правда, на этот раз на экране придется воплощать не вымышленного персонажа, а реального человека, и не кого-нибудь, а президента России Владимира Путина. О чем будет картина, как проходили съемки, когда фильм покажут в кино и что говорят о нем в Кремле — в материале 360.ru.

В Москве пока не смотрели На днях пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов про новый фильм. По его словам, ознакомиться с картиной пока не было возможности. «Пока не смотрели», — пояснил представитель Кремля. Кроме того, Песков не стал заочно оценивать киноленту. «Перед тем как что-то считать, нужно посмотреть», — заявил пресс-секретарь первого лица. Также Песков сообщил, что ни до съемок, ни в процессе производства картины к администрации президента России или в Кремль никто из причастных к фильму не обращался.

Фото: Вид на Кремль с Москворецкого моста в Москве / Медиасток.рф

По какой книге сняли фильм «Кремлевский волшебник» Картину сняли по роману Джулиано да Эмполи Le mage du Kremlin — «Волшебник Кремля». Ее опубликовали в апреле 2022 года.

Книга вышла на французском языке и получила Гран-при Французской академии 2023 года, вошла в шорт-лист Гонкуровской премии. Ее перевели на 30 языков, благодаря чему произведение получило признание по всему миру.

Завязка истории в следующем: автор приезжает в Россию, чтобы изучить творчество Евгения Замятина и его антиутопию «Мы». Там он натыкается в соцсетях на политтехнолога Вадима Баранова и назначает ему встречу в ночной Москве. Дальнейшие события рассказываются автором со слов Баранова, который сумел продвинуть карьеру Владимира Путина от КГБ до президентского кресла.

Фото: uznayvse.ru / www.globallookpress.com

Роман хаотично затрагивает события 90-х годов — сразу после распада Советского Союза. В романе упоминаются Вторая чеченская война, выборы 2000 года, гибель экипажа подводной лодки «Курск», захват заложников в театральном центре на Дубровке и другие. Среди реальных персонажей встречаются Игорь Сечин, Эдуард Лимонов, Билл Клинтон, Борис Березовский и прочие. Создатель произведения признался в интервью The Guardian, что бывал в России всего четыре раза и она его очаровала. «Москва произвела на меня большое впечатление. С одной стороны, она внушает чуть ли не страх: это город, в котором власть чувствуется во всем: от архитектуры до выражения лиц людей. И одновременно с этим — красота, мягкость, нежность», — отметил публицист. Однако о связях в Кремле или достоверных источниках, которые смогли бы пролить свет на события того времени, он не упоминал. Более того, Эмполи признался, что никогда лично не встречался с Владиславом Сурковым — прототипом Вадима Баранова.

Фото: Источник фото: Кинопоиск/ кадр из фильма

О чем фильм «Кремлевский волшебник» Сюжет картины разворачивается в 90-х годах в России, которая постепенно встает на ноги после распада СССР. Молодой телепродюсер Вадим Баранов становится политтехнологом и пиарщиком бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина. Герой сразу же погружается в сердце политической системы. Благодаря своим навыкам и уму Баранову удается стать ее ключевым винтом и самостоятельно формировать современную повестку. Однако неподвластной ему в этой истории остается лишь одна женщина — Ксения.

Прототипом Баранова стал Владислав Сурков. Его считают первым фактическим руководителем полноценного политического блока — администрации президента, кукловодом российской политики постсоветского периода. Он действительно помогал Путину в его карьере, однако некоторые не согласны с его особенной ролью в системе и считают, что участие Суркова в судьбе страны сильно мифологизировано.

В 1999-м Сурков стал помощником руководителя администрации президента, с августа того же года — заместителем руководителя. С марта 2004-го его назначили еще и помощником президента, курировавшим вопросы внутренней политики, а в 2008–2011 годах — первым замруководителя администрации главы государства. С 2011-го по 2013-й работал в правительстве. После вернулся в аппарат президента и покинул пост лишь в 2020 году.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/ Владислав Сурков / www.globallookpress.com

Актерский состав проекта Джуд Лоу сыграл Владимира Путина, о чем стало известно в январе 2025 года. «Я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: „О боже, что я сказал?“», — отметил артист. Другие роли: Номинант на «Оскар» Пол Дано — Вадим Баранов;

Обладательница «Оскара» Алисия Викандер — возлюбленная Вадима Баранова Ксения, роль создавали специально для этой актрисы;

Уилл Кин — Борис Березовский;

Том Старридж — вымышленный олигарх Дмитрий Сидоров, предположительно, у него тоже есть прототип;

Дэн Кейд — агент Джонсон;

Александр Джонсон — секретарь Путина. Также в картине сыграют Зак Галифианакис, Джеффри Райт, Мэттью Баунсгард, Магне Трекке. Эпизодические роли отдали малоизвестным русским и латвийским актерам.

Фото: IMAGO/James Warren / www.globallookpress.com 1/7 Фото: Britta Pedersen/dpa/ Пол Дано / www.globallookpress.com 2/7 Фото: Mario Mitsis/Keystone Press Agency/ Алисия Викандер / www.globallookpress.com 3/7 Фото: imago stock&people/Уилл Кин — посередине / www.globallookpress.com 4/7 Фото: Ettore Ferrari/Keystone Press Agency/ Том Старридж / www.globallookpress.com 5/7 Фото: imageSPACE/Keystone Press Agency/Зак Галифианакис / www.globallookpress.com 6/7 Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Джеффри Райт / www.globallookpress.com 7/7

Производство фильма «Кремлевский волшебник» Картину анонсировали на кинофестивале в Каннах в мае 2024 года, примерно тогда же начались съемки. Несмотря на то что фильм повествует о событиях в России, создавали его полностью за границей, а именно в Латвии. «Снимать этот фильм было особенно сложно, потому что действие происходит в России, в местах, которые существуют, но к которым у нас не было доступа. Мы и представить себе не могли, что будем снимать в России», — рассказал французский режиссер Оливье Ассайас. Производством англоязычной картины занималась компания Gaumont. Сценаристами выступили Эммануэль Каррер, Эмполи и Ассайас. Продюсером стал Оливье Дельбоск, который известен российскому зрителю по картине «Астерикс и Обеликс в Британии».

Фото: Christopher Tamcke/Keystone Press Agency/ Оливье Ассайас / www.globallookpress.com

В интервью Variety Ассайас заявил, что картина расскажет не столько о становлении Путина, сколько о «политическом зле» и о том, к чему оно приводит. «Этот фильм уникален и меня заворожил именно тем, что показал последствия политического зла, но также попытался изобразить его природу. Как оно работает, каковы его внутренние механизмы», — пояснил Ассайас. Сценаристы активно работали с историками, политическими журналистами и русскими иммигрантами в Латвии. «Одним из самых положительных моментов съемок фильма в Латвии стало то, что мы получили доступ к информации из первых рук об истории, персонажах и так далее, поэтому ничего не было оставлено на волю случая», — отметил режиссер. Говоря о «первых руках», кинодеятель имел в виду очевидцев событий тех лет. Однако о взаимодействии с Сурковым речи не шло. Дата выхода фильма «Кремлевский волшебник» Премьера фильма намечена на 31 августа 2025 года. Планируется, что его покажут в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля. К слову, это одна из самых ожидаемых картин мероприятия. Далее ее покажут в сентябре на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в Испании, а 5 сентября — на фестивале в Торонто. Официальный прокат начнется во Франции, где картину представят зрителям 21 января 2026 года.

Фото: Источник фото: Кинопоиск/ кадр из фильма

Когда проект попадет в мировой прокат, неизвестно, но, вероятно, в конце января — феврале. В России он появится в официальном переводе не ранее этого времени. Что не так с фильмом (и книгой) Критики уже скептически отнеслись к выходу новой картины. Первая и главная причина — фильм сняли по книге, которая, хоть и награждена и признана в мире, имеет мало общего с реальными событиями. Автор романа несколько раз подчеркивал, что это художественное произведение, что он не претендует на документальность, но это выглядит комично: персонажи и события в «Волшебнике Кремля» реальные. При этом они переплетены с вымышленными, и все это создает в голове у читателя, который хотя бы мельком знаком с историей современной России, кашу. Критикам не нравятся диалоги, которых не могло бы быть в реальности, их театральность и комичность описанных событий, логика происходящего. Из-за этого произведение назвали плохим байопиком, которое до него просто не дотянуло. Хотя они признаются, что для иностранца, который мало знает о России тех лет, роман может показаться интересно написанной историей.

Фото: Источник фото: Кинопоиск/ съемки фильма

По этой причине от фильма, который назвали политическим триллером, не ждут ничего выдающегося. Веса будущей картине не добавляет и тот факт, что режиссер Ассайас до самого последнего момента не знал, что у Баранова есть прототип — для него это был полностью вымышленный персонаж. А когда узнал, просто от этого отмахнулся:

Я сказал себе: забуду о Суркове, он мне не интересен, меня интересует более сложная, богатая, человечная, широкая версия этого персонажа, созданная Джулиано. Оливье Ассайас

И еще одна ремарка, которая противоречиво говорит о режиссере и производстве фильма. На вопрос журналистов о том, много ли он знал о России 90-х, Ассайас ответил так: «Вовсе нет, и меня по-настоящему заинтересовало в книге и в том, как ее адаптировать, то, как показать исторический эпизод, о котором я мало что знал».