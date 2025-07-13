Фестиваль по метанию сухих коровьих лепешек прошел в Пермском крае

В 2025 году в Пермском крае прошел фестиваль по метанию сухих коровьих лепешек «Веселый коровяк». Событие привлекло рекордное количество участников — несколько сотен человек из разных стран, включая Италию, сообщила РИА «Новости» организатор мероприятия Ирина Чугаева.

«В этом году было рекордное количество посетителей, порядка 2000 тысяч, и участников: более 120 женщин и примерно столько же или больше мужчин. Еще подсчитываем… Поэтому конкурс длился три часа», — рассказала организатор фестиваля Ирина Чугаева.

Среди мужчин победу одержал Евгений Алексеев, показавший результат 45 метров. Среди женщин лучшей стала Оксана Белова — расстояние 29 метров. Было много гостей из разных уголков России: Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи и других регионов. Также приехали спортсмены из южных областей и Пермского края.

«И даже из Италии были участники», — уточнила Чугаева.

В деревне Новлянки в Подмосковье 12 и 13 июля проходит третий фестиваль «Медленное Ремесло». Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по росписи матрешек, резьбе по дереву, столярному делу и кружевоплетению.