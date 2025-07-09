Ремесленный фестиваль проведут в Новлянках 12 и 13 июля

В деревне Новлянки в Дмитровском округе 12 и 13 июля пройдет третий фестиваль «Медленное Ремесло». В рамках уникального события каждый посетитель сможет поучаствовать в творческом процессе и приобщиться к многовековым традициям ручного труда.

Гостей ждет насыщенная программа. Все желающие смогут посетить мастер-классы по росписи матрешек, резьбе по дереву, столярному делу и кружевоплетению.

На ярмарке можно будет приобрести изделия народных промыслов и фермерскую продукцию, а также попробовать блюда традиционной русской кухни.

Культурная программа обещает быть не менее увлекательной: силовое шоу в боевой традиции Русского Севера, мужские состязания «стенка на стенку», этнопоказ крестьянского костюма и выступления фольклорных коллективов.

Гости также смогут присоединиться к народным хороводам и играм.

Для тех, кто хочет полностью погрузиться в атмосферу фестиваля, предусмотрена возможность ночевки в палаточном лагере.

Вход свободный, возрастных ограничений нет. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия.