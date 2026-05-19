Фем-активистку Дарью Серенко включили в список террористов и экстремистов

Список террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнился писательницей и феминисткой Дарьей Серенко*. Информацию опубликовали на официальном сайте ведомства.

В реестре лиц, которых ведомство связывает с экстремистской деятельностью или терроризмом, Серенко* обозначили номером 16 430. В список внесли ее имя, дату и место рождения.

«Серенко* Дарья Андреевна, 23.01.1993, г. Хабаровск», — отметили в новой записи.

До этого правоохранительные органы объявили Серенко* в розыск. В январе 2023 года Минюст включил ее в реестр иностранных агентов.

По данным министерства, Серенко* собирала деньги в поддержку Украины, публично продвигала участников протестных движений и пропагандировала ЛГБТ**. Кроме того, Минюст указывал, что она руководит «Феминистским антивоенным сопротивлением»***, которое также числится в реестре иноагентов и нежелательных организаций.

По информации ведомства, сейчас Серенко* живет за границей. Страну ее пребывания власти не уточнили.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

***Юридическое лицо, признанное в России иностранным агентом.