Феминистское антивоенное сопротивление внесли в перечень нежелательных организаций | 360°

Общество 27 апреля 2024, 18:52 Феминистское антивоенное сопротивление внесли в перечень нежелательных организаций Министерство юстиции Российской Федерации

Читать 360 в

Признанное иноагентом Феминистское антивоенное сопротивление* внесли в перечень нежелательных организаций на территории России. Информация об этом появилась на сайте Минюста.

«Feminist Antiwar Resistance (Феминистское антивоенное сопротивление*, ФАС)», — указали в перечне на сайте ведомства.

Реклама

Известно, что руководит этой организацией феминистка Дарья Серенко. В январе 2023-го Минюст внес ее в реестр иноагентов.

По информации ведомства, она занималась сбором средств в поддержку Украины, а также способствовала публичному продвижению участников протестных движениях и пропагандировала ЛГБТ**-отношения. Ранее ее объявляли в розыск, уточнило РИА «Новости».

*Организация, выполняющая функции иноагента в России и признанное нежелательным в России.

**Запрещенная в РФ экстремистская организация.