Фейк: в Госдуме предложили повысить пенсионный возраст до 70 или 75 лет

Слух о повышении пенсионного возраста до 70 или 75 лет опровергли

В Сети появились сообщения о том, что в России могут повысить пенсионный возраст до 70 или 75 лет. Однако слова члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб интерпретировали неверно.

В интернете распространили сведения о том, что Бессараб якобы выступила за повышение пенсионного возраста до 70 или даже 75 лет. Авторы публикаций утверждали, что депутат связала меру с возможностью заметно увеличить пенсию.

Правда

В ноябре 2025 года Бессараб объяснила, что россиянин вправе самостоятельно и добровольно отложить оформление страховой пенсии по старости и за счет этого заметно увеличить будущие выплаты.

Если человек продолжит работать еще пять лет после достижения пенсионного возраста, индивидуальные пенсионные коэффициенты увеличатся на 36%, а фиксированная выплата — на 45%. При отсрочке на 10 лет коэффициенты вырастут в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза.

«Поэтому, конечно, каждый считает, как ему более выгодно поступить: или получать пенсию и заработок одновременно, но ее размер будет меньше, или отложить получение пенсии, но при выходе на нее получать пенсию более чем в два раза выше», — отметила Бессараб.

Парламентарий также уточнила, что страховую пенсию по старости назначают только по заявлению гражданина, а не автоматически. Социальный фонд уведомляет человека о праве на пенсию, после чего он сам решает, оформить ее или продолжить работать. При этом главным условием больших пенсионных выплат депутат назвала официальное трудоустройство.

Предложений о всеобщем повышении пенсионного возраста слова парламентария не содержали. Речь шла только о возможности добровольно отложить выход на пенсию.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.