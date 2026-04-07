Депутат Бессараб назвала официальную работу главным условием большой пенсии

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала официальное трудоустройство главным условием для получения большой пенсии. Об этом сообщила Lenta.ru .

По словам депутата, государство помогает гражданам в этом вопросе: для тех, у кого зарплаты невысокие, предусмотрены более высокие выплаты, в то время как для более высокооплачиваемых работников объем поддержки уменьшается.

Парламентарий также обратила внимание на возможность докупать пенсионные баллы и стаж после начала получения пенсии. Кроме того, Бессараб посоветовала по возможности заранее создавать дополнительные накопления, добавило ИА НСН.