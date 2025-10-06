Фейк: Мария Захарова заявила о неспособности России бороться на два фронта

Видео, где Захарова заявила о нехватке сил в России, сгенерировано ИИ

В интернете распространили информацию, что официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о неспособности России бороться на два фронта, поэтому Европа может ее не опасаться. На самом деле это неправда. Видео, на котором якобы говорит дипломат, сгенерировано искусственным интеллектом.

Фейк

Мария Захарова обратилась в видеообращении к европейским странам. В ролике она попыталась убедить их в отсутствии угрозы со стороны России, потому что у страны недостаточно ресурсов.

«Европа, спи спокойно, у нас дел и на Украине хватает», — заявили в записи.

Правда

На самом деле это дипфейк, который сделали с помощью ИИ. Доказательствами этого стали механизированный голос и неестественная мимика.

Фальшивость ролика распознал «Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для выявления сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков на основе сочетания моделей машинного обучения.

Ранее в России зафиксировали рекордное число дипфейков. Только за сентябрь обнаружили 65 подделок.

