ФАС разработает меры против нарушения в сфере тарифов ЖКХ

Мишустин поручил ФАС разработать меры против нарушений в сфере тарифов ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба продумает меры по более эффективному устранению нарушений в сфере тарифов ЖКХ. Соответствующую задачу поставил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

«По итогам обсуждения темы тарифов ЖКХ Мишустин поручил ФАС представить предложения по совершенствованию мер для устранения нарушений в сфере регулирования тарифов. Срок исполнения — не позднее 20 апреля», — отметили в правительстве.

Ранее Совфед одобрил закон, наделивший ФАС правом пересматривать уровни тарифов на ЖКУ в регионах России, систематически не выполняющие предписания ведомства. Пересмотр возможен, если орган регулирования как минимум дважды не исполнил предписание или решение ФАС.

«Единая Россия» призывала к прозрачности тарифов ЖКХ. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отмечал, что это необходимый шаг, чтобы плательщики понимали, куда уходят их платежи.