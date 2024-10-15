ФАС раскритиковала наценки на хлеб в торговых сетях

Глава ФАС Шаскольский назвал наценки на хлеб в торговых сетях аномально высокими

Торговые сети установили аномально высокие наценки на хлеб. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский на Всероссийской тарифной конференции, его процитировало РИА «Новости» .

«Средняя наценка на исследуемые позиции в торговых сетях составила 60%. По нашему мнению, она аномально высокая», — заявил он.

Шаскольский уточнил, что понял бы такую наценку на другие товары, но не на хлеб, поскольку он социально значим.

В конце сентября диетолог Асият Хачирова рассказала, что полный отказ от хлебобулочных изделий позволит сбросить до четырех килограммов за месяц.

Диетолог Елена Соломатина отметила, что свежий мягкий хлеб может навредить кишечнику. Полезнее, по ее словам, употреблять его слегка подсушенным.