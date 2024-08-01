Диетолог Соломатина: свежий мягкий хлеб вреден для здоровья

Мало кто знает, что свежий мягкий хлеб очень вреден для организма. Злоупотребление такой выпечкой может грозить проблемами с кишечником, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина сайту Regions.ru.

По словам специалиста, человек глотает мягкий хлеб слишком быстро. Углеводы не успевают расщепиться, и в желудок попадает трудноусваиваемая масса. Сухой хлеб проглотить сразу не выйдет, сообщил RT.

Чтобы избежать проблем с кишечником, диетолог посоветовала отдавать предпочтение слегка подсушенному хлебу или тостам.

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