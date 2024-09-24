Диетолог Хачирова рассказал, что отказ от хлеба поможет похудеть на 4 кг за месяц

Полный отказ от хлеба и булочных изделий может привести к снижению веса на четыре килограмма в течение месяца, сообщила диетолог Асият Хачирова. В беседе с NEWS.ru она пояснила, что продукты из муки представляют собой высококалорийный, но низкопитательный рацион.

Она также отметила, что еда из муки не обеспечивает продолжительного ощущения сытости. Хлебобулочные изделия изготавливаются из муки высшего сорта, что делает их калорийными и менее питательными, в результате чего человек получает много калорий, но не ощущаете сытости в течение долгого времени.

Если человек исключит из своего рациона булочки и хлеб, заметное снижение веса станет очевидным. Причем результаты будут видны довольно быстро — в течение месяца можно легко потерять 2–4 килограмма.