Факелы зажгут на Ростральных колоннах в Петербурге в День России

В Санкт-Петербурге отметят День России — город украсят флагами и цветами. Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора , в честь этого события вечером 12 июня на Ростральных колоннах зажгут факелы, а Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура подсветят в цвета триколора.

«Мы подготовили для жителей и гостей Северной столицы насыщенную программу празднования Дня России. Петербург как колыбель российской государственности относится к этому празднику с особой ответственностью. Наши мероприятия объединят прошлое, настоящее и будущее через музыку, цветочные композиции и световые инсталляции», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Петропавловская крепость примет традиционный фестиваль духовых оркестров. Более 400 музыкантов выступят в одном из самых знаковых мест города. Завершит праздничный день концерт на Соборной площади. Он пройдет в рамках Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия» и будет посвящен Году защитника Отечества.

В Краснодаре собрали триколор из десяти тысяч роз. Участие в его создании приняли глава Краснодара Евгений Наумов, участники СВО и жители города.