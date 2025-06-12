Триколор из 10 тысяч роз собрали в Краснодаре

На главной городской площади Краснодара ко Дню России появился огромный флаг страны из тысяч цветов. Участие в его создании приняли глава Краснодара Евгений Наумов, участники специальной военной операции и жители краевой столицы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Огромный цветочный флаг украшен цифрой 80 в честь победы над фашизмом. Краснодарцы смогут увидеть эту композицию сегодня и завтра.

В 2022 году, в День России, состоялась первая патриотическая акция. Участники создали огромный флаг из живых цветов, который признали мировым рекордом. Эксперты «Интеррекорда», главного депозитария Реестра рекордов России, зафиксировали это достижение.

В День России в краевой столице проходит множество событий: автопробег, концерты в парках и выставки.

В Истре тоже с размахом отметили День России. На центральной площади у МЦ «МИР» прошла традиционная патриотическая акция. Жители муниципалитета развернули огромный триколор, символизируя единство народа.