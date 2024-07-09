Файзуллин обсудил с Казанским строительство жилых домов в новых регионах России

Фото: РИА «Новости»

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин провел рабочee совещание с исполняющим обязанности директора ФАУ «Роскапстрой» Дмитрием Казанским. Как сообщили в пресс-службе Минстроя России, они обсудили усиление контроля строительства в новых регионах страны.

«Сегодня одним из ключевых направлений деятельности учреждения является проведение строительного контроля на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — передали в министерстве.

Речь идет о возведении многоквартирных и жилых домов, соцобъектов. Кроме того, «Роскапстрой» обучает специалистов строительной отрасли. Для них проводят уникальные курсы повышения квалификации.

Всего в работе по восстановлению новых территорий участвуют 82 региона-шефа. Хорошую динамику и высокое качество демонстрируют Московская, Брянская, Нижегородская, Тульская области, а также Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В новых субъектах России также продолжают восстанавливать автомобильные дороги. В Донецкой и Луганской народных республиках отремонтировали 400 дорог и 36 мостовых сооружений, а в Запорожской и Херсонской областях реконструировали 12 трасс.

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