Более 400 дорог восстановили в новых регионах России

В новых регионах России продолжают восстанавливать автомобильные дороги. Как сообщили в Минстрое России, специалисты уже обновили почти 415 трасс и мостов.
В Донецкой и Луганской народных республиках отремонтировали 400 дорог и 36 мостовых сооружений.
«В Запорожской и Херсонской областях реконструировали 12 дорог и две мостовые конструкции», — уточнили в министерстве.
Всего в новых субъектах России за период с 2022 по 2024 годы в общей сложности восстановят более двух тысяч километров дорог. Дорожники обновляют и реконструируют стратегически важные объекты, в том числе трассу протяженностью 359 километров из Ростовской области в Крым.