Более 400 дорог восстановили в новых регионах России

Фото: Pxhere

В новых регионах России продолжают восстанавливать автомобильные дороги. Как сообщили в Минстрое России, специалисты уже обновили почти 415 трасс и мостов.

В Донецкой и Луганской народных республиках отремонтировали 400 дорог и 36 мостовых сооружений.

«В Запорожской и Херсонской областях реконструировали 12 дорог и две мостовые конструкции», — уточнили в министерстве.

Всего в новых субъектах России за период с 2022 по 2024 годы в общей сложности восстановят более двух тысяч километров дорог. Дорожники обновляют и реконструируют стратегически важные объекты, в том числе трассу протяженностью 359 километров из Ростовской области в Крым.

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