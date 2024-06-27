Хуснуллин назвал самые продуктивные регионы по шефству над новыми субъектами

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин провел совещание с главами регионов, взявших шефство над новыми субъектами России. Они обсудили промежуточные итоги восстановительных работ, строительства жилья и инфраструктуры и наметили планы до 2029 года, сообщили в аппарате правительства РФ.

Хуснуллин отметил, что в работе по восстановлению новых субъектов участвуют 82 региона-шефа.

«Для дальнейшего качественного решения задач нам важно сформировать комплексную программу социально-экономического развития новых регионов до 2030 года. В связи с этим прошу Минстрой скоординировать все существующие программы, включая работу регионов-шефов и крупных госкомпаний, а также интегрировать их в новые национальные проекты», — подчеркнул он.

Вице-премьер обратил внимание регионов-шефов на ускорение темпов работ по контрактации и строительных работ на объектах образования. Необходимо вовремя завершить подготовку к осенне-зимнему периоду, добавил зампред правительства.

Он похвалил «за хорошую динамику и высокое качество работ» шефствующие регионы, показавшие наилучшие результаты. Это Московская, Брянская, Нижегородская, Тульская области, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В 2024 году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстановительные работы ведутся на 3516 объектах, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. По его словам, речь идет о многоэтажках, учреждениях здравоохранения и образования, дорогах и объекты коммунальной инфраструктуры. Особое внимание уделяется восстановлению школ и детсадов. Ремонт проходит в 435 таких учреждениях.