Фадеев призвал запретить многоженство в России в уголовном порядке

За многоженство в России нужно ввести уголовную ответственность. С таким предложением выступил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, сообщило РИА «Новости» .

«Эта дорожка (фетва, допускающая многоженство — прим. ред.) — очень опасная, которая, как указала прокуратура, в определенной степени отрицает конституцию, это дорожка, которая ведет к экстремизму и соответствующим статьям Уголовного кодекса», — заявил он.

По его мнению, прежде чем выносить какие-либо решения, подобные вопросы следует обсуждать в обществе. Фадеев напомнил, что в советском Уголовном кодексе существовала статья, запрещающая многоженство. Глава СПЧ акцентировал внимание на том, что вопросы, затрагивающие интересы всего общества, включая религиозные, должны обсуждаться открыто и содержательно.

Ранее депутат Нина Останина заявила, что фетва ДУМ о допустимости многоженства являлась покушением на традиционное семейное законодательство России и на светский характер государства. По ее мнению, следует ввести в административный кодекс статью о пропаганде нетрадиционных семейных отношений. Это позволит ввести наказание за многоженство в правовом поле.