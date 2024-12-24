«Политическая провокация». За многоженство призвали наказывать рублем

Фетва ДУМ о допустимости многоженства являлась покушением на традиционное семейное законодательство России и на светский характер государства. Об этом 360.ru заявила председатель комитета по защите семьи по вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Нина Останина.

«Не может быть несколько законов или двойственное трактование одного и того же закона. По сути, речь шла о том, чтобы создать государство в государстве, со своими устоями, традициями и так далее», — подчеркнула она.

По ее словам, необходимо дополнить административный кодекс статьей о пропаганде нетрадиционных семейных отношений, чтобы многоженство наказывалось по закону. С такой просьбой депутат уже обратилась к главе Минюста Константину Чуйченко.

«Административный кодекс всегда предполагает штрафы, но надо возвращать и в уголовный кодекс нормы, по которым запрещается многоженство», — рассказала она.

Парламентарий напомнила, что многоженство запрещено во многих мусульманских странах, а фетва стала «политической провокацией», которая агрессивно навязывает несвойственные российскому обществу традиции, ссылаясь при этом на религиозные нормы.

«В [момент] подведения итогов года семьи тут такая инициатива, которая напрочь перечеркивает все наше а) семейное законодательство б) наши семейные традиции и в) противоречит указу президента о сохранении государственной политики по сохранению традиционных духовных и нравственных ценностей», — объяснила Останина.

Ранее совет ученых-богословов ДУМ отозвал скандальную фетву о многоженстве. Генеральная прокуратура сообщила, что документ противоречил Семейному кодексу России.