Ездит на коляске и с трудом ест. Стало известно о состоянии отца Сырского после выписки

Состояние отца главнокомандующего ВСУ Александра Сырского стабилизировалось после выписки из подмосковной больницы. Сейчас он перемещается по квартире с помощью инвалидной коляски. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Журналисты выяснили, что новости о вызове реанимации к родственнику украинского главкома не соответствуют действительности. После возвращения пенсионера во Владимир семья никогда не вызывала врачей.

Кроме того, рак мозга у Сырского-старшего тоже не подтвердили. После травмы головы у него появилась доброкачественная опухоль в правой лобной доле. Также мужчина страдает от болезни Альцгеймера, астмы и болезни Паркинсона.

Сейчас отец Сырского постепенно восстанавливается, начинает узнавать близких. Жена перевозит его по квартире в коляске. На улицу не выходит, потому что нет пандуса. Недавно он стал сам есть фрукты и супы без катетера, добавил источник канала.

Ранее стало известно, что Александр Сырский взял пять миллионов рублей из военного бюджета Украины. Деньги потребовались на лечение отца в России.