Европейский дом моды зарегистрировал товарный знак в России

Итальянский модный дом Max Mara зарегистрировал товарный знак в России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Согласно электронной базе Роспатента, заявка поступила в апреле 2025 года. В текущем месяце, спустя год, ведомство одобрило регистрацию товарного знака. Под ним компания сможет продавать в России одежду, обувь и аксессуары.

На прошлой неделе товарный знак зарегистрировал китайский разработчик искусственного интеллекта DeepSeek. Теперь компания имеет право продавать ПО и собирать информацию в российскихткомпьютерных базах данных.

В марте немецкий бренд Puma отправил в Роспатент запрос на регистрацию товарного знака, но с одним изменением. Производитель сделал отличную от изначальной фирменную полоску на обуви. Puma приостановила поставки в Россию весной 2022 года, тогда же бренд закрыл розничные точки.