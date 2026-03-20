Puma подала заявку в России на регистрацию товарного знака с измененной полоской

Немецкая компания Puma отправила заявку на регистрацию в России товарного знака с измененным вариантом фирменной полоски для обуви. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на базу Роспатента.

Запрос на регистрацию знака производитель подал 18 марта, он будет относиться к категории «обувь».

Весной 2022 года Puma остановила поставки в Россию и закрыла свои розничные точки.

Ранее стало известно, что швейцарская компания Richemont зарегистрировала в России товарные знаки ювелирных изделий Cartier и VanCleef. Заявки поступили в ведомство феврале и июле 2025 года. Заявителем стала компания «Ричмонт Интернешнл С. А.». В марте этого года Роспатент одобрил обращения.

Под данным брендом фирма сможет продавать в стране ювелирные изделия, драгоценные камни, часы и художественные изделия из благородных металлов.