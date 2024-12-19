Этот неловкий момент. Журналистки пришли в одинаковых платьях на прямую линию Путина

Журналисты Первого канала и МИРа пришли на пресс-конференцию российского президента Владимира Путина в одинаковых нарядах. Фото оказались в распоряжении 360.ru.
Речь идет о плятье-футляр от одной из российских фирм. Цена такого наряда составляет 26 тысяч рублей.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, начнется в 12:00 по московскому времени. По данным журналистов, число обращений к главе государства приблизилось к двум миллионам.
Россияне смогут задать вопросы президенту до окончания эфира программ «Итоги года с Владимиром Путиным».
На прямой линии будут присутствовать иностранные журналисты, в том числе из недружественных государств. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, это сотрудники прессы, которые аккредитованы в России.
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