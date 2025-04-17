Половину российских чиновников в будущем сможет заменить ИИ — Шадаев
Глава Минцифры России: ИИ может заменить половину чиновников
Больше половины российских чиновников сможет заменить искусственный интеллект. Такое мнение во время выступления на форуме Data Fusion высказал глава Минцифры Максут Шадаев, его процитировало РИА «Новости».
«Считаю, что половину чиновников точно может заменить. Может, чуть больше», — ответил он на вопрос о возможности замены работы человека ИИ.
По словам министра, окончательно труд человека нейросети вытеснить неспособны. Это особенно касается людей, работающих медицинскими работниками и учителями.
Кроме того, Шадаев рассказал о проработке мер поддержки российских компаний, которые развивают ИИ-технологии. Одной из главных мер он назвал льготы для оплаты электричества и технического присоединения.
Ранее российские чиновники начали обсуждение законопроекта государственного регулирования искусственного интеллекта. В рамках этой инициативы власти могут запретить системы с «неприемлемым уровнем риска», а также ввести обязательную маркировку контента и обозначить ответственность разработчиков за нанесенный нейросетями вред.