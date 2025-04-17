Больше половины российских чиновников сможет заменить искусственный интеллект. Такое мнение во время выступления на форуме Data Fusion высказал глава Минцифры Максут Шадаев, его процитировало РИА «Новости» .

«Считаю, что половину чиновников точно может заменить. Может, чуть больше», — ответил он на вопрос о возможности замены работы человека ИИ.

По словам министра, окончательно труд человека нейросети вытеснить неспособны. Это особенно касается людей, работающих медицинскими работниками и учителями.

Кроме того, Шадаев рассказал о проработке мер поддержки российских компаний, которые развивают ИИ-технологии. Одной из главных мер он назвал льготы для оплаты электричества и технического присоединения.

Ранее российские чиновники начали обсуждение законопроекта государственного регулирования искусственного интеллекта. В рамках этой инициативы власти могут запретить системы с «неприемлемым уровнем риска», а также ввести обязательную маркировку контента и обозначить ответственность разработчиков за нанесенный нейросетями вред.