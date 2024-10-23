Идея ввести в России налог на бездетность является отвратительной. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в кулуарах саммита БРИКС. Цитату привело РИА «Новости».

Она объяснила, что многие бездетные пары не могут завести детей по не зависящим от них причинам.

«Налог на бездетность — это отвратительно, потому что многие люди бездетны не по своей вине. А как и кто будет отличать?» — задалась она вопросом.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не озвучивать непродуманные инициативы, в том числе о введении налога на бездетность. Он добавил, что не стоит лишний раз вносить тревогу в общество.

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец пожаловался на угрозы в свой адрес после предложения взимать 40 тысяч рублей в месяц за бездетность.