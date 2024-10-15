Володин призвал депутатов думать головой, прежде чем выдвигать инициативы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов думать, прежде чем выдвигать инициативы. Об этом он заявил на пленарном заседании, его процитировала пресс-служба нижней палаты парламента.

«Думать надо головой, прежде чем какую‑то идею озвучивать в Telegram-каналах, в других средствах массовой информации. Надо проработать в профильном комитете эту инициативу, с правительством обсудить, будет она поддержана или нет», — подчеркнул спикер Госдумы.

Он добавил, что к любым инициативам депутатов относятся серьезно, воспринимая не как их личное мнение и желание привлечь к себе внимание, а как-то, что Госдума будет рассматривать. Поэтому не стоит лишний раз вносить тревогу в общество, отметил Володин, добавив, что «время пустопорожних заявлений прошло».

Кем именно был недоволен председатель Госдумы, неизвестно, но, по версии газеты «Московский комсомолец», такую критику вызвала идея депутата Андрея Гурулева ввести налог на бездетность.