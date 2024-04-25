Продажу алкоголя в майские праздники предложили запретить в Госдуме | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 11:05 Продажу алкоголя в майские праздники предложили запретить в Госдуме Депутат Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в майские праздники РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением полностью запретить продажу алкоголя на майские праздники. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Прошу вас рассмотреть запрет продажи алкогольной продукции в течение майских праздников с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая», — написал парламентарий в обращении.

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Депутат отметил, что в майские праздники ежегодно ухудшается криминогенная обстановка, увеличивается число травм и отравлений, а также число пьяных водителей на дорогах.

«Лишь некоторые главы субъектов работают на опережение по сокращению преступлений по вине алкоголя и предотвращению нежелательных последствий. Уверен, что запрет на продажу станет ясным посылом об уважительном отношении к великой дате», — добавил Хамзаев.

Ранее стало известно, что на майские праздники парковки в Москве станут полностью бесплатными.