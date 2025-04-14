Это не главное: в РПЦ высказались о многочисленных рецептах пасхальных куличей

Представитель РПЦ Кипшидзе заявил, что суть Пасхи не в рецепте кулича

Каждый может готовить пасхальный кулич по тому рецепту, который ему больше нравится, Русская православная церковь не придает этому значения. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Главное — чтобы за этим обилием и многообразием рецептов не скрывалась самая основная суть праздника, а именно воспоминание светлого Христова Воскресения, и чтобы праздник не становился поводом только для того, чтобы пробовать куличи», — подчеркнул он.

По его словам, духовные смыслы праздника важнее гастрономических.

Ранее протоиерей Михаил Безукладников рассказал, что кулич не считается предметом веры, поэтому освящать и употреблять вошедшие в моду в последнее время «дубайские куличи» можно.