«Это было грязно». Мужчина рассказал о секс-марафоне известной порноактрисы

Актер фильмов для взросых Томми Ли рассказал о скандальной вечеринке британской порнозвезды Бонни Блю, которая прошла в июне. Он назвал мероприятие грязным, написало Yahoo News .

Вечеринку организовали в честь будущего ребенка Блю. Сначала гости участвовали в тематических играх с подгузниками, игрушками и детским питанием, однако вскоре мероприятие переросло в групповой секс с участием более 100 мужчин.

Затем порнозвезда предложила гостям продолжить вечеринку и помочиться на нее. Ли также участвовал в происходящем.

«Это было грязно, это воняло, это действительно так. Она была в своей стихии», — сказал актер.

Мероприятие вызвало волну критики. В адрес организаторов также звучали угрозы обратиться в службы защиты детей. Несмотря на это, Блю анонсировала новый перформанс под названием «Финишная прямая» — нем примут участие мужчины в лыжных масках.

Ранее японская порноактриса Ийо Синохара рассказала, что скрывает от мужа продолжение своей карьеры в индустрии для взрослых.