Есть ли что автоматизировать? К чему приведет внедрение ИИ в сдачу на права
Автоэксперт Лигачев: ИИ исключит фактор коррупции при сдаче на права
Новая Стратегия повышения безопасности дорожного движения в России предусматривает возможность автоматизации сдачи экзамена на водительские права. 360.ru спросил автоэкспертов, насколько подобное возможно и к чему приведет на практике.
Теорию давно сдают на компьютере
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр признался, что не понимает, о чем речь. По его словам, теоретическую часть экзамена и так уже давно сдают на компьютере.
«Что там автоматизировать? Они высасывают из пальца все эти стратегии, а она очень простая: посмотрите, что делает Скандинавия для того, чтобы смертность была нулевой», — заявил автоэксперт.
Он допустил, что, возможно, принимать экзамен в городе будет искусственный интеллект, а инспектору останется лишь все обработать.
«Вот раньше, в моей юности, тоже какие-то кнопки нажимали, но все это могли спокойно подкорректировать. Поэтому кому надо, те сдавали экзамены, кто-то учился самостоятельно, а кто-то не сдавал, потому что у него не было блата и знаний. Сегодня это чрезвычайно сложно», — рассказал собеседник 360.ru.
Исключение коррупции в отрасли
Автоэксперт Константин Лигачев предположил, что благодаря ИИ удастся исключить фактор предвзятости инспектора. Система будет автоматически считывать все нарушения и предоставлять их доказательства, если экзаменуемый решит оспорить штрафные баллы.
«Здесь в основном вопрос не в простоте сдачи, а в коррупционной системе. Чтобы покупки прав не было. То есть получается, что „я пришел, денег заплатил, меня посадили, я сдал и не парюсь на эту тематику“ будет исключено», — сказал он.
По мнению Лигачева, внедрить такую систему возможно, вопрос только во времени.
В июне в Подмосковье нейросеть научили фиксировать парковки на газоне.