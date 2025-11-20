Есть ли что автоматизировать? К чему приведет внедрение ИИ в сдачу на права

Новая Стратегия повышения безопасности дорожного движения в России предусматривает возможность автоматизации сдачи экзамена на водительские права. 360.ru спросил автоэкспертов, насколько подобное возможно и к чему приведет на практике.

Теорию давно сдают на компьютере

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр признался, что не понимает, о чем речь. По его словам, теоретическую часть экзамена и так уже давно сдают на компьютере.

«Что там автоматизировать? Они высасывают из пальца все эти стратегии, а она очень простая: посмотрите, что делает Скандинавия для того, чтобы смертность была нулевой», — заявил автоэксперт.

Он допустил, что, возможно, принимать экзамен в городе будет искусственный интеллект, а инспектору останется лишь все обработать.

«Вот раньше, в моей юности, тоже какие-то кнопки нажимали, но все это могли спокойно подкорректировать. Поэтому кому надо, те сдавали экзамены, кто-то учился самостоятельно, а кто-то не сдавал, потому что у него не было блата и знаний. Сегодня это чрезвычайно сложно», — рассказал собеседник 360.ru.