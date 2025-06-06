Нейросеть начала фиксировать случаи парковки на газонах в Подмосковье

В Московской области начала действовать система контроля за нарушителями парковки. Теперь автомобили, оставленные на газонах, фиксирует искусственный интеллект.

Технология работает в рамках системы «Безопасный регион». Ежедневно камеры делают снимки дворовых территорий, а алгоритм автоматически их анализирует.

«Помогают ему в этом уже более 250 камер наружного наблюдения, через которые искусственный интеллект фиксирует нарушившие правила машины, определяет их госномера и отправляет информацию на проверку. Это делает контроль за парковкой более эффективным, способствует сохранению зеленых зон во дворах, что, в свою очередь, улучшает качество жизни в регионе», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Если факт нарушения подтверждается, данные передаются для составления административного протокола.

Узнать больше о цифровых решениях в регионе, а также предложить их внедрение можно на портале «Цифровое Подмосковье».