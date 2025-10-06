Энергоснабжение более пяти тысяч жителей начали восстанавливать в Белгородской области

В Белгородской области энергетики приступили к восстановлению энергоснабжения 5400 местным жителям в 23 населенных пунктах. Об этом в мессенджере MAX сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Восстановительные работы продолжаются, надеемся, что они завершатся в самое ближайшее время», — написал он.

Гладков отметил, что по результатам ночной работы аварийных служб и энергетиков частичное отключение выявили в 24 населенных пунктах, в которых проживают 5400 жителей.

Он уточнил, что речь о Белгороде, Белгородском, Волоконовском и Валуйском районах, Шебекинском и Грайворонском округах.

Ранее стало известно, что порядка 40 тысяч жителей Белгородской области из-за удара ВСУ 5 октября остались без электричества.

Несколько больниц Белгорода после отключения электроэнергии из-за обстрела перешли на резервные генераторы.