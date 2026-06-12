Энергодар отметил годовщину со дня основания в День России

Город-спутник Запорожской АЭС, основанный 12 июня 1970 года, отмечает свое 56-летие в День России. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в официальном телеграм-канале .

В этом совпадении есть особый символизм, ведь судьба города неразрывно связана с судьбой всей большой страны, говорится в сообщении.

«Последние месяцы стали для всех нас временем серьезных испытаний. Но именно в такие времена особенно ясно понимаешь, что главное богатство Энергодара — это его люди», — отметила пресс-служба. Жители города, несмотря на все сложности, работают, помогают друг другу, растят детей.

«Энергодар — наш дом. Россия — наша родина. Здесь наша память, наши семьи, наши мечты и планы. И этот дом, эту страну мы любим, бережем и никому не отдадим», — написали в пресс-службе.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал День России праздником с глубоким смыслом. Он поблагодарил земляков за терпение, трудолюбие, верность своей земле и взаимопомощь.