Елец стал претендентом на звание «Город молодежи»

Город Елец (Липецская область) вошел в число претендентов на звание «Город молодежи». Он участвует в федеральном конкурсе, голосование в котором уже стартовало.

По условиям конкурса, поддержать город могут только пользователи, проживающие в других российских регионах. Голосование будет проходить на портале «Госуслуги» до 23:59 19 декабря.

Победа позволит городу получить финансирование на новые проекты, фестивали и инфраструктуру для молодых. Результаты станут известны 20 декабря.

«Елец — город с богатой историей и гостеприимными традициями. Теперь у жителей других регионов есть возможность ответить ему взаимностью — помочь победить и получить ресурсы для создания современных пространств и событий для молодого поколения», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.