Смоленск вошел в список претендентов на звание молодежной столицы России
В 2025 году Смоленск вошел в число городов, претендующих на звание «Молодежная столица России 2026». В номинации это единственный город-герой и город, представляющий Центральный федеральный округ.
Народное голосование за молодежную столицу страны стартовало на портале «Госуслуги». Оно продлится до 19 декабря.
В региональном правительстве отметили, что ведущий историю с 863 года Смоленск на сегодняшний день является поистине студенческим городом.
«Почти 45 тысяч студентов обучаются в 30 образовательных организациях профессионального образования и 16 организациях высшего образования, в том числе и по сетевым программам с ведущими вузами страны», — подчеркнули в ведомстве.
В 2026 году в центре города начнется строительство межвузовского кампуса, который будет носить имя Юрия Гагарина, выросшего в Смоленской области.
Также в следующем году в Смоленске пройдет фестиваль возможностей для молодежи длиною в год под названием «Ключи», где каждый месяц в году будет знаменовать ключ к различным возможностям, доступным молодых. Например, февраль посвятят здоровью, сентябрь — путешествиям, а октябрь — карьере.