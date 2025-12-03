Смоленск вошел в список претендентов на звание молодежной столицы России

В 2025 году Смоленск вошел в число городов, претендующих на звание «Молодежная столица России 2026». В номинации это единственный город-герой и город, представляющий Центральный федеральный округ.

Народное голосование за молодежную столицу страны стартовало на портале «Госуслуги». Оно продлится до 19 декабря.

В региональном правительстве отметили, что ведущий историю с 863 года Смоленск на сегодняшний день является поистине студенческим городом.

«Почти 45 тысяч студентов обучаются в 30 образовательных организациях профессионального образования и 16 организациях высшего образования, в том числе и по сетевым программам с ведущими вузами страны», — подчеркнули в ведомстве.