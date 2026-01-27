Экс‑помощница Гладкова умерла в Астрахани через день после смерти матери

Бывшая помощница глав Белгородской и Астраханской областей Вера Мангушева скоропостижно скончалась в Астрахани, куда прилетела на похороны матери. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

В пресс‑службе уточнили, что Вера Мангушева умерла 26 января на 39‑м году жизни, когда прилетела проститься с матерью. Та скончалась 25 января после продолжительной болезни.

Прощание с Мангушевой назначили на 28 января в Покровском соборе в Астрахани. Похоронят ее на Трусовском кладбище.

«Вера Мангушева родилась и выросла в Астрахани. В регионе она работала продюсером и ведущей программ гостелерадиокомпании „Лотос“, затем стала помощником главы области», — указали в пресс-службе.

О смерти Мангушевой также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что она была его помощницей почти четыре года, в том числе в самые трудные дни специальной военной операции.

Последние два года Вера Мангушева жила в Москве и занимала должность помощника генерального директора по связям с общественностью в АНО «Диалог Регионы».