Губернатор Белгородской области сообщил о смерти своей помощницы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти своей помощницы Веры Мангушевой. Ей было 38 лет. Печальное известие он опубликовал в телеграм-канале .

Он рассказал, что Мангушева почти четыре года работала его помощницей и вместе с ним прошла все самые трудные дни спецоперации. Она участвовала в эвакуации семей из Журавлевки и Козинки, была рядом после падения ракеты на улице Маяковского 30 декабря 2023 года, крушения самолета в Корочанском районе и обстрела дома на Щорса, 55а.

По его словам, она проносила через себя боль каждого человека, с которым им приходилось соприкасаться, отличалась ярким характером, умом, жизнелюбием и сердечностью, а также редкой ответственностью.

«Все брала на себя. Поражала ее, казалось, безграничная работоспособность. В Белгороде у нее осталось много друзей. Ей было всего 38 лет. Светлая память! Мы всегда будем помнить ее!» — написал глава региона.

Ранее в Воронеже скончалась женщина, раненная при атаке БПЛА в ночь на 11 января. Губернатор Воронежской области Владимир Гусев выразил соболезнования ее родным и близким.