Эксперт TenChat Жадан рассказал о технологии, которая защитит пользователей от созданного ИИ контента

Руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан рассказал ИА НСН о новой технологии, которая поможет обезопасить пользователей от видео- и фотоматериалов, созданных с помощью искусственного интеллекта.

По информации «Ведомостей», «Яндекс» вместе с Институтом системного программирования РАН разрабатывает систему маркировки для контента, сгенерированного ИИ. При создании аудио-, видео- и фотоконтента будут использоваться незаметные для человека алгоритмические паттерны или микроскопические маркеры. Их смогут обнаружить специальные анализаторы.

Жадан уточнил, что система будет определять только контент, созданный отечественными нейросетями. На ChatGPT и другие иностранные нейросети она не повлияет.

«Невидимая маркировка нужна, чтобы на этапе платформы понять, что здесь что-то не так. И уже по другим алгоритмам в соцсетях пользователям будут выпадать только „настоящие“ картинки», — добавил собеседник агентства.