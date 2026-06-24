Эксперт по рынку труда Захаров указал на сложности широкого внедрения AI в госструктуры и бизнес

Центробанк сообщает, что каждое седьмое российское предприятие использует искусственный интеллект. Это повышает производительность труда, однако есть проблема — нехватка профильных специалистов. Эксперт по рынку труда Алексей Захаров рассказал «ФедералПресс» о главных сложностях на пути широкого внедрения AI в госструктуры и бизнес.

По его словам, дефицит специалистов в этой области существует во всех отраслях.

«Дефицит ИИ-специалистов существует во всех отраслях. Вообще мало кто понимает, что такое искусственный интеллект, но здесь надо разбираться, какие именно специалисты нужны», — отметил Захаров.

Он подчеркнул, что одной из главных проблем является отсутствие квалифицированных специалистов по созданию и внедрению ИИ. Кроме того, для масштабных внедрений на государственном уровне нужен закон об ИИ, который пока отсутствует. Поэтому говорить о масштабных внедрениях на государственном уровне пока рано.