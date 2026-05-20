Эксперт LANSOFT Таран отметил, что ИИ приносит ощутимую экономическую выгоду в промышленности и ретейле

Управляющий директор LANSOFT Сергей Таран заявил в беседе с «Известиями» , что искусственный интеллект приносит ощутимую экономическую выгоду в промышленности и ретейле, но только при грамотной интеграции в бизнес-процессы.

Эксперт подчеркнул, что «ИИ окупается там, где встроен в процесс с понятной экономикой, а не внедряется как технология ради технологии». В ретейле прогнозирование спроса и управление товарными запасами остаются наиболее устойчивыми сценариями применения ИИ. Алгоритмы учитывают сезонные колебания и внешние факторы, снижая дефицит товаров на полках и сокращая объемы списаний.

В промышленности заметный экономический эффект обеспечивают системы предиктивного обслуживания оборудования и компьютерное зрение. Предиктивная аналитика позволяет перейти от регламентных ремонтов к обслуживанию по фактическому состоянию техники, что снижает риск аварий. Компьютерное зрение применяется для контроля качества на производственных линиях.

Таран выделил три основные причины неэффективного внедрения ИИ: отсутствие четко сформулированной бизнес-задачи, недооценка затрат на подготовку данных и попытки масштабировать решение без пилотного тестирования.